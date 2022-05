Procès du 13-Novembre : "J'ai pardonné à ces pauvres âmes qui ont commis ces actes", lance Jesse Hughes à la barre

Eden Galindo a été le premier à se remémorer ses souvenirs."Nous étions en tournée à Paris, c'était un super concert, tout se passait bien, tout le monde dansait. c’était 'a great show", dit-il.

Il explique ensuite, ému, qu'après quelques chansons et alors qu'il était sur le côté de la scène, il a commencé à entendre "le bruit sourd de tirs". Il pense d'abord à un problème de son, puis vois Jesse Hughes courir vers lui. "Là, je dis : Putain qu'est ce qu'il se passe ? Il me dit que des gens tirent.On a couru, on s'est tous mis les uns sur les autres. Nous pensions que ça allait s'arrêter, mais ça continuait", poursuit-il.

Les membres du groupe quittent peu à peu la scène. Eden Galindo et Jesse Hughes partent chercher la petite amie de Jesse et finissent par sortir de la salle. "On est sorti, on a couru dans la rue. On était très suspicieux des gens autour de nous. Un jeune homme qui est devenu un ami, Arthur Dénouveaux (aujourd'hui président de Life for Paris Ndlr), nous a dit de monter dans un taxi et d'aller voir la police." Au commissariat, ils voient des dizaines de blessés couverts de sang, et apprennent qu'ils ont perdu un des leurs, Nick Alexander, qui s'occupait du merchandising.

"Ensuite, je suis rentré mais c'était très difficile de faire les choses normalement après tout ça. Je me sentais comme brisé. Je ne serai plus jamais le même après cette nuit-là", confie le guitariste tête baissée. S'adressant enfin aux familles, il conclut par ces mots : "Je pense à elles tous les jours et je prie pour eux."