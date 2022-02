Procès du 13-Novembre : Salah Abdeslam affirme avoir renoncé à "enclencher" sa ceinture explosive

"Ça va augmenter la détermination d'autres personnes", dit plus tard Abdeslam, en faisant allusion à d'éventuels futurs kamikazes qui, après avoir été tentés de faire marche arrière, pourraient aller au bout de leur geste. Il ajoute : "Nous on est là, on est en prison et on se dit, j'aurais dû le déclencher ce truc, on se dit : est-ce que j'ai bien fait de faire marche arrière ou j'aurais dû aller jusqu'au bout ?"

Plus d'infos à suivre...