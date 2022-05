Procès du crash de la Yemenia :"J'ai senti comme une décharge électrique puis, le trou noir", raconte la seule rescapée

C'est une jeune fille qui semble avoir toujours le sourire aux lèvres. Pourtant, Bahia Bakari a vécu un drame le 29 juin 2009. Alors qu'elle est âgée de 12 ans, elle part de l'aéroport de Roissy avec sa mère pour des vacances aux Comores. Après une escale à Marseille, la mère et sa fille changent d'avion à Sanaa, au Yémen. Un vol qui n'arrivera jamais à destination. L'avion s'écrase, ne laissant qu'une seule rescapée parmi les 153 passagers et membres d'équipages : Bahia Bakari.

Ce lundi, la jeune femme aujourd'hui âgée de 25 ans est venue livrer un témoignage poignant devant la 31e chambre correctionnelle de Paris. Chemisier et pantalon blancs, cheveux tirés en arrière, la jeune femme décline son identité et son âge à la cour avant raconter comment, en quelques secondes, tout a basculé.

"J'étais dans un état d'excitation, c'était mon premier voyage en avion et l'occasion de revoir ma famille", dit-elle en préambule avant de revenir en détail sur les instants qui ont précédé le drame. "C'était un vol de nuit. (...) On pouvait suivre la trajectoire de vol. Je me suis lavé les dents, je me suis recoiffée. Je me souviens qu'un monsieur m'a demandé mon dentifrice", dit-elle avec un rire discret.

Elle poursuit : "Je suis retournée m'asseoir. Les voyants de sécurité se sont rallumés, les hôtesses ont vérifié qu'on avait bien attaché nos ceintures. J'ai compris qu'on était en phase d'atterrissage. Puis, il y a eu des turbulences".