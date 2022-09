Procès de Millas : "l'impuissance" des conducteurs du TER face à un impact "inévitable"

"Barrières fermées ou ouvertes, c'était la même chose, le choc était inévitable", a encore souligné la jeune femme, longue chevelure châtain et veste verte. Un ressenti partagé par le conducteur instructeur qui était à ses côtés dans la cabine, ce jour-là : "Je perçois ce bus sur la droite et je le vois pousser la barrière mais de manière très lente", a témoigné Thierry Madeira, 56 ans. "On était impuissants, on a fait ce qu'on avait à faire", a relevé ce grand homme chauve, avec pudeur.

"Quand j'ai vu que le bus poussait la barrière, je me suis dit 'qu'est-ce qu'il fait ?', je n'ai pas réfléchi, j'ai actionné le freinage d'urgence", avait expliqué à la barre, juste avant, Marilyn Vandeville. "J'ai sifflé longuement en espérant que le bus accélère et dégage la voie, tout cela se passe très rapidement", a complété la conductrice, alors en formation, qui conduisait pour la troisième fois sur cette ligne de TER reliant Villefranche-de-Conflent à Perpignan.