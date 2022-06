Procès du drame de Brétigny : amende de 450.000 euros requise contre la SNCF, relaxe demandée pour les autres prévenus

Le 12 juillet 2013 alors qu'il devait passer par la gare de Brétigny sans y arrêter, un train déraille à 137 km/h et se fracasse sur le quai. L'accident fait sept morts et plus de 400 blessés. L'enquête a alors révélé qu'une pièce servant à relier les rails était à l'origine du drame. Le procès qui a duré plusieurs semaines était très attendu par les victimes et les familles de victimes afin de faire toute la lumière sur les événements et ainsi, désigner les responsables.