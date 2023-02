Procès du groupuscule d'ultradroite des Barjols : neuf des treize prévenus relaxés

Le verdict est tombé. Le tribunal correctionnel de Paris a relaxé, vendredi 17 février, neuf membres du groupuscule d'ultradroite des Barjols et condamné trois autres à des peines de un à trois ans ferme pour association de malfaiteurs terroriste et un quatrième à six mois avec sursis pour détention illégale et cession d'arme.

La chambre spécialisée dans les affaires de terrorisme a en effet estimé que, pour trois prévenus, il existait bien des "actes préparatoires" en lien avec un projet d'assassinat du président Emmanuel Macron en novembre 2018. Pour ces faits, elle a condamné Jean-Pierre Bouyer, ex-garagiste de 66 ans et ancien numéro 2 du groupe des Barjols, à quatre ans de prison dont un avec sursis. Mickaël I. s'est vu infliger quatre ans d'emprisonnement, dont deux avec sursis, et David G. trois ans, dont deux avec sursis.