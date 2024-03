Procès du "violeur de Tinder" : "Je pleurais et il continuait", se souvient, effondrée, une plaignante

Salim B., 38 ans, comparait depuis lundi devant la cour criminelle départementale de Paris. Ce photographe de mode est jugé pour 13 viols et 4 agressions sexuelles commis à Paris entre 2014 et 2016. Deux des 17 parties civiles ont été entendues ce mardi, dont Alice*.

Une quinzaine d’entre elles doivent de nouveau l'affronter. Ce mardi 19 mars, au procès de Salim B., 38 ans, jugé pour 13 viols et 4 agressions sexuelles devant la cour criminelle départementale de Paris, deux premières parties civiles ont été entendues.

Parmi elle, Alice*, 31 ans aujourd'hui, qui n’a pu contenir ses larmes avant même d’arriver à la barre. Une fois face au président, la jeune femme, cheveux longs châtains, veste à carreaux, pantalon noir et baskets rose clair, a de nouveau craqué en évoquant les faits de viol qu’elle dénonce et qui auraient été commis il y a près de dix ans par le photographe de mode désormais surnommé le "violeur de Tinder".

"Un appartement qui ne sentait pas bon"

C'est en 2014 qu'Alice a été contactée par Salim B. via le site Book.fr. À l’époque, elle fait des shooting photos. Salim B. lui confie dans un message qu’elle "l’inspire" et lui propose "un très beau travail" sur le "thème de la tentation". Il lui dit aussi que "son book est à chier" et qu’elle "n’attirera personne avec ça". Il lui envoie des photos de son travail et la jeune femme, qui doit alors rembourser une dette laissée par son ancien compagnon, accepte le shooting.

Rendez-vous est fixé le 21 septembre 2014. Alice arrive ce jour-là dans le "petit" appartement de Salim B., un logement qui "ne sentait pas spécialement bon". "Je pose mes vêtements et il me propose des shots de vodka mais je ne bois pas d'alcool. Il me propose du champagne et j'accepte un verre", confesse la trentenaire, d’une toute petite voix. Elle précise ne pas avoir "eu spécialement d'effet", et ne pense pas avoir été droguée, contrairement à d’autres plaignantes, certaines qu'il y a eu soumission chimique lors de leur rencontre avec le photographe.

Elle enfile un short et un soutien-gorge et la séance photo commence. "Il m'a demandé de changer de vêtements, de passer aux lingeries, de changer de position", explique la jeune femme, qui à l'époque, dans l'appartement du trentenaire, se retrouve sur le canapé, la tête en arrière. "Il me disait qu'il fallait que je suscite de l'envie."

"En l'espace de quelques secondes, il était sur moi"

Salim B. lui demande ensuite de mettre sa main entre ses jambes. "À un moment, d'un coup, d'un seul, j'ai entendu qu'il posait l'appareil sur le sol. En l'espace de quelques secondes, il était sur moi. Il me tenait fermement les poignets et a commencé à m'embrasser. J'ai tourné la tête. Il a commencé à me caresser les cuisses, à se rapprocher de mon intimité. Je n'ai pas bougé, j'ai essayé de retirer mes mains..." Face à la cour, elle s'arrête de parler et se met à pleurer.

Après un silence, Alice poursuit. "Il a commencé à mettre ses doigts dans mon intimité. J'ai commencé à pleurer. Je pleure tout le temps, c'est super chiant", commente-t-elle, effondrée. "Il a commencé à me caresser, à rentrer dans mon intimité. Il m'a pénétrée. Il faisait de drôles de bruits, comme des grognements. Je pleurais et lui, il continuait", ajoute-t-elle encore.

La partie civile se souvient aussi du "regard de furie" du photographe de mode, de sa mauvaise "odeur" et de la "peur" qu'elle a ressentie. Malgré ses pleurs, il la pénètre à trois reprises à différents endroits de l’appartement. Encore aujourd’hui, elle ne comprend pas pourquoi elle ne l’a pas repoussé. Devant les enquêteurs, elle avait déjà évoqué son manque de résistance à cet instant, sans pouvoir l’expliquer. Elle avait dit aussi que le photographe lui avait paru "déterminé" et que "rien ne semblait pouvoir l'arrêter".

Une grossesse et "neuf mois d'angoisse"

La jeune femme s'est ensuite rhabillée et est rentrée chez elle. À son domicile, elle prend plusieurs douches pour tenter de retirer l’odeur qui lui colle à la peau, celle de cet homme. Elle ne dira rien à personne. Même quand son compagnon lui demandera si la séance s’est bien passée, elle dira "oui", sans doute alors dans le "déni", comme d’autres victimes.

La descente aux enfers continue pourtant pour la jeune femme. Alice tente en vain de récupérer les photos d’elle qu’a prises Salim B., de peur qu’il ne les publie sur les réseaux sociaux. Elle apprend aussi qu'elle est enceinte et redoute le pire : que le préservatif ait craqué et que Salim B. soit le père de son enfant. Ça n’est qu’à la naissance de sa fille, après "neuf mois d’angoisse" qu’elle sera soulagée. L’enfant ressemble comme deux gouttes d’eau au compagnon de la jeune femme.

L'accusé conteste les faits

Lors de son interrogatoire par les enquêteurs et par le juge d'instruction, Salim B. a contesté cette version, comme les faits qui lui sont reprochés, en estimant que c'était de "l'imagination pure". Il a notamment mentionné pour sa défense des messages, que lui a envoyés Alice après le shooting, notamment : "Merci pour ce super shoot, j'ai hâte de voir nos jolies photos, gros bisou". La plaignante, elle, explique que son seul but alors était de récupérer les clichés.

Selon Salim B., si Alice a porté plainte à l’époque, c’était pour cacher à son compagnon qu'elle l'avait de nouveau trompé. Au cours de leur confrontation devant le juge d'Instruction, le photographe a d'ailleurs maintenu que leurs rapports sexuels étaient consentis.

L’accusé sera interrogé sur ces faits mercredi matin à la reprise de l’audience, à 9h30.

*Tous les prénoms des parties civiles ont été modifiés à leur demande pour ce procès