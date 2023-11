Éric Dupond-Moretti face à la justice : "Ce procès a commencé vingt minutes après ma nomination car on m’a déclaré la guerre"

Le ministre rappelle ensuite que "pendant trois ans et demi" il n'a pas riposté, "et avait accepté de se faire couvrir d'opprobre pour ne pas que son ministère et son administration ne soient éclaboussés". "J'entends me défendre dignement. J'entends bien sûr me défendre complètement, et fermement. Je répondrai à toutes les questions que vous voudrez bien me poser. Voilà ce que je souhaitais vous dire" conclut-il avant de regagner sa place.

Lui succédant après cette première prise de parole, Rémy Heitz, procureur général, rappelle; lui, la "situation totalement inédite" de ce procès où est jugé un "ministre en exercice, ministre de la justice de surcroit". "Ce n’est pas bien sûr sans poser difficultés" pour les témoins, "pour la plupart magistrats", et pour les "juges-parlementaires". L'accusation pointe également la gravité de cette affaire. "Grave puisqu’elle met en cause la probité du ministre de la justice, garde des sceaux, ministre du droit et de la loi, chargé de par ses fonctions d’édicter la norme en matière de transparence et de morale de la vie publique. Grave puisque le prévenu encourt, notamment, une peine de cinq années d’emprisonnement", insiste-t-il.

De quoi faire réagir Me Laffont, l'un des conseils du ministre, qui a dénoncé un réquisitoire avant l'heure. Ni elle, si son confrère, ni son client ne se sont exprimés face à la presse à l'issue de l'audience préférant regagner l'extérieur du palais de justice de Paris par un escalier dérobé, le même par lequel ils étaient arrivés.