"Il ne s'est rien passé" : la fille de Franck Lavier, acquitté d'Outreau, retire ses accusations d'agressions sexuelles

Dès le début du procès, la fille de Franck Lavier avait refusé de se porter partie civile. À la barre, elle semble impressionnée et raconte une vie "compliquée". Placée par les services sociaux toute petite, alors que ses parents sont injustement emportés par l'affaire Outreau, elle ne les retrouvera qu'à l'âge de six ans. Scolarisée, elle est harcelée à cause des accusations portées sur ses parents : "On m'appelait l'Affaire Outreau". Pourquoi, alors, avoir rédigé une telle lettre, questionne aujourd'hui le président du tribunal ? "Je me sentais mal dans ma peau", répond simplement la plaignante, entre pleurs et mutisme.