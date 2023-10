Un brocanteur leur achète un masque africain 150 euros… et le revend pour 4,2 millions

C'est en septembre 2021 que ce couple d'Eure-et-Loire aujourd'hui âgé de 88 ans et 81 ans a recours à un brocanteur du Gard pour lui vendre des biens et bibelots de leur résidence secondaire au Vigan dont il souhaite se séparer. Dans la maison, le professionnel repère quelques biens qui l'intéressent, parmi lesquels des miroirs, et ce masque africain, rangé dans un cagibi. Le couple, qui n'a alors aucune idée de la valeur de l'objet, accepte sans rechigner le prix du professionnel : 150 euros pour la sculpture dont monsieur a hérité de son grand-père.

Six mois plus tard, en lisant leur journal, les époux découvrent que leur masque va être vendu aux enchères prochainement. La maison des ventes décrit la sculpture en bois comme "rarissime", un "apanage d'une société secrète du peuple Fang au Gabon".

Estimé entre 300.000 et 400.000 euros, il sera adjugé le 26 mars 2022 à 4,2 millions hors frais, malgré les protestations dans la salle de Gabonais réclamant sa "restitution" à son pays d'origine.

"Suite à la vente, le brocanteur a proposé à mes clients entre 100.000 et 300.000 euros, le chèque n'est jamais arrivé et la transaction ne s'est pas faite. Ce couple est alors venu me voir pour poursuivre ce monsieur en justice", explique ce lundi à TF1info Me Frédéric Mansat Jaffré. L'affaire sera plaidée ce mardi devant le tribunal judiciaire d'Alès (Gard).