L'animateur Jean-Marc Morandini jugé pour "corruption de mineurs" ce lundi

Sera-t-il présent ou non au tribunal ? Gardera-t-il la même ligne de défense ? Ce lundi, l'animateur de télévision Jean-Marc Morandini, 57 ans, doit comparaître devant la 15e chambre du tribunal correctionnel de Paris pour avoir sollicité les faveurs sexuelles de deux adolescents, par SMS pour l'un et via un casting pour le second.

Passibles de cinq ans d'emprisonnement, ces faits allégués de "corruption de mineurs" remontent à 2009 et à 2013 et sont contestés par cette figure du PAF, 57 ans, qui anime sur CNews une quotidienne dédiée aux médias après avoir animé notamment les émissions "Crimes" sur NRJ 12 ou "Présumé innocent" sur Direct 8.