Procès Johnny Depp vs Amber Heard : l’acteur pourrait renoncer à faire payer son ex-femme

Près d’une semaine après la fin du procès opposant les anciens époux Johnny Depp et Amber Heard, les avocats de l’acteur se sont livrés au cours de leur première interview télévisée, dans l’émission Good Morning America.

Durant l’interview, menée par le présentateur George Stephanopoulos, Me Ben Chew et Me Camilla Vasquez, les deux avocats de Johnny Depp, sont notamment revenus sur la question des 8 millions de dollars qu'Amber Heard doit à son ex-époux. Après avoir déclaré que le procès “n’a jamais été une question d’argent”, l’avocat Ben Chew a ajouté que l’objectif était d’abord de “redorer la réputation de Johnny Depp”.