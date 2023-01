Terrorisme : l'ancien djihadiste toulousain Jonathan Geffroy condamné à 18 ans de prison

La cour s'est montrée plus clémente pour Latifa Chadli, 40 ans, l'épouse marocaine de Jonathan Geffroy, qui a été condamnée à cinq ans de prison dont trois assortis du sursis probatoire. Le parquet avait requis sept ans de prison, assortis d'une période de sûreté des deux tiers à son encontre. Ayant déjà purgé deux ans de détention provisoire, celle-ci comparaissait libre et ne retournera pas en prison. Jonathan Geffroy et Latifa Chadli encouraient tous les deux 30 ans de réclusion.

La mère de Jonathan Geffroy, Denise P., jugée pour financement d'entreprise terroriste après avoir envoyé plus de 18.000 euros à son fils quand il se trouvait en zone irako-syrienne, a été condamnée à trois ans de prison avec sursis. Elle encourait 10 ans de prison.