Procès Lelandais : "Tu dois dire à ses parents ce que tu as fait à la petite" lance un ancien ami de l'accusé

Puis Fabien revoit finalement Nordahl Lelandais à un moment-clé : entre ses deux gardes à vue dans le cadre de l'enquête sur la disparition de Maëlys. "Pour moi, s'ils l'ont relâché, c'est que ce n'est pas lui. On voit qu'il n'est pas bien. Il nous raconte sa garde à vue. On regarde la télé. Il détourne sa tête. Il me dit : 's'il m'arrive un truc, tu pourrais demander à ta mère de me trouver un avocat'. Je ne comprenais pas !" Il restait calme. Il ne cherchait pas à clamer son innocence, ça m'étonnait."

"Au début, j'ai pensé que si c'était lui, ça devait être un accident. Il avait renversé la petite avec sa voiture et puis, il ne savait pas quoi faire. Jusqu'à ce qu'il avoue." continue l'ancien ami de l'accusé avant d'ajouter : "Il nous a bernés comme il a berné tout le monde. Je pense à la petite. Je vois souvent sa photo. Elle est belle comme tout."