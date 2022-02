Procès Lelandais : "J'ai fait entrer le loup dans la bergerie à mon propre mariage"

Après Eddy, c'est Anne-Laure, la mariée, qui a témoigné. Âgée aujourd'hui de 39 ans, elle a dit connaître l'accusé depuis une vingtaine d'années. Elle l'a décrit comme un "bon vivant", quelqu'un qui "aime faire la fête". "Cet été-là on souhaitait juste partager notre bonheur avec notre grande famille et nos amis. On n'imaginait pas tout ce qui allait suivre, on n’imaginait pas la noirceur de l’accusé" a-t-elle insisté.