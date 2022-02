Meurtre de Maëlys : comment une tache de sang a poussé Nordahl Lelandais aux aveux

C'est finalement le visionnage des images de vidéosurveillance de la station de lavage qui conduit la juge d'instruction à requérir un examen plus poussé des zones nettoyées avec un zèle tout particulier par Nordahl Lelandais: le coffre et la portière avant passager. "On se renseigne alors sur comment démonter proprement une Audi pour ne pas endommager" d'éventuelles preuves, relate le gendarme.

La goutte de sang, "minuscule", est retrouvée sous un tapis dans la zone arrière gauche du coffre. Elle comprend juste assez de matière pour établir qu'il s'agit bien de sang et que c'est bien celui de la victime, détaille l'expert. Cette découverte avait contraint Nordahl Lelandais à avouer le meurtre et à mener les enquêteurs jusqu'au corps déposé dans une zone montagneuse. "On aurait donc très bien pu passer à côté, cela tenait à presque rien ?", l'interroge la présidente Valérie Blain.