Procès Lelandais : "Ce n'est pas l'homme que j'ai connu"

Elle a été la première à venir à la barre ce mardi. Longs cheveux blonds, Vanessa, 34 ans, est revenue sur la relation qu'elle a entretenue avec Nordahl Lelandais. C'était il y a huit ans.

La jeune femme raconte avoir rencontré l'accusé "par une connaissance". Tous les deux avaient alors une passion commune pour les malinois. La relation a duré de décembre 2013 à juillet 2014.

"On a habité ensemble fin mai 2014. Ça s'est bien passé au début et puis après, on apprend les caractères l'un de l'autre. Moi, je sortais d'un divorce. Au début, on se voyait beaucoup à l'extérieur avec les chiens. On n'était pas du genre à rester enfermé. Il était là, devant moi, marrant. Oui, j'ai succombé au charme. C'était une question de feeling. Il me faisait rire. Il me montrait son bon côté, moi aussi. C'est normal au début d'une relation. J'ai succombé", détaille-t-elle.