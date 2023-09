18 ans de prison requis contre le rappeur MHD, jugé pour meurtre

Dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018, Loïc K., âgé de 23 ans, meurt après avoir été renversé volontairement par une Mercedes dans le Xᵉ arrondissement de Paris, puis passé à tabac par une dizaine d'hommes et lacéré de coups de couteau. La voiture est retrouvée un jour plus tard, incendiée, dans un parking. Or, cette Mercedes appartenait à MHD, de son vrai nom Mohamed Sylla. Des témoins affirment également l'avoir vu à bord.