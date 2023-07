Éric Dupond-Moretti renvoyé en procès : qu'est-ce qu'une "prise illégale d'intérêt" ?

Mais qu'entend-on exactement par "prise illégale d'intérêts" ? "C'est le fait pour un homme public (fonctionnaire, élu, ministre) de prendre une décision relevant du service public dont il est en charge en ayant lui-même un certain intérêt, même un intérêt moral", rappelait l'avocat Jean-Yves Le Borgne sur LCI (voir la vidéo en tête de cet article) au moment de la mise en examen du ministre, estimant que "la grande majorité de nos compatriotes ignore complétement ce qu'est l'article 432-12 du Code pénal".

"Vous pouvez prendre une décision qui est parfaitement conforme à l'intérêt public, mais dès lors que vous y avez un intérêt personnel, on vous soupçonne, on vous poursuit", expliquait alors Me Le Borgne. Cette infraction pénale est en tout cas passible de 5 ans d’emprisonnement et 500.000 euros d’amende.