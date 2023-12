Coup de téléphone au fils de Michel Fourniret : "J'ai pas pensé que c'était un alibi", affirme Monique Olivier

Monique Olivier, 75 ans, est jugée depuis le 28 novembre devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine. Elle comparait pour complicité dans les meurtres et les enlèvements de Marie-Angèle Domèce, Joanna Parrish, et Estelle Mouzin. Ce vendredi matin, elle a affirmé que Michel Fourniret lui avait demandé de passer un coup de fil le 9 janvier 2003, jour de l’enlèvement d’Estelle. Cet appel a servi d’alibi pendant 16 ans à l’Ogre des Ardennes.

Un simple coup de fil qui a fait basculer l’affaire. Le 21 novembre 2019, face à la juge Sabine Kheris, Monique Olivier, contredit l'alibi fourni par Michel Fourniret pour le jour de la disparition d'Estelle Mouzin, seize ans plus tôt. Cet alibi, c’est l’appel que le tueur des Ardennes a toujours dit avoir passé le 9 janvier 2003, jour de l’enlèvement de la fillette de 9 ans à Guermantes (Seine-et-Marne) depuis son domicile, à son fils Jean-Christophe, dont c’est aussi l’anniversaire.

Quatre mois après les aveux de son épouse, Michel Fourniret avoue à la même juge sa responsabilité dans l'affaire. "Je reconnais là un être qui n'est plus là par ma faute", déclare-t-il, estimant "pertinent" que le corps d’Estelle soit dans l'une de ses anciennes propriétés des Ardennes. Elle n’a jamais été retrouvée…

C’est cet appel qui était au cœur des débats ce vendredi matin au procès de Monique Olivier, jugée depuis le 28 novembre pour complicité dans les meurtres et les enlèvements de Marie-Angèle Domèce, Joanna Parrish, et Estelle Mouzin. "Ce dont je me souviens, c'est qu'un matin avant qu'il parte travailler, il (Michel Fourniret) m'a dit : 'Tu appelleras Jean-Christophe, tu laisses sonner et tu ne parles pas. Je suis sûre qu'il m'a demandé ça. Il m'a dit : 'Tu laisses sonner et tu raccroches'. Je n'ai pas parlé du tout", explique l’accusée debout dans le box, pull beige sur le dos.

"Il allait travailler... enfin travailler... à sa façon"

L’exploitation de la téléphonie a confirmé qu’un appel de 99 secondes avait été passé ce 9 janvier 2003 depuis le domicile de Monique Olivier et Michel Fourniret vers le domicile du fils de l’Ogre des Ardennes. Pourquoi a-t-il demandé à son épouse d’appeler ? Michel Fourniret a-t-il dit à sa femme qu’il partait ce jour-là "en chasse" chercher des jeunes filles à enlever. "Non, il m'a dit de passer le coup de fil, de ne pas parler. Il allait travailler... enfin travailler... à sa façon. Je ne me souviens pas que c'était l'anniversaire de son fils. Je voulais pas le faire mais je savais que si je ne le faisais pas ça allait faire des histoires", explique l’accusée à la cour.

Savait-elle que cet appel servirait d’alibi à son mari ? La septuagénaire affirme le contraire."J'ai pas pensé que c'était un alibi. S'il me demandait de faire ça, c'est qu'il prévoyait de faire quelque chose. Mais le mot alibi... Il devait partir à la chasse oui... Il me l'a demandé. À l'époque, j'ai pas pensé qu'il utilisait ça comme alibi. Il m'a dit :'Tu fais ça', moi je l'ai fait. S'il me le demandait, c'est qu'il avait quelque chose en tête. Son fils, je ne le connaissais pas...".

Devant elle, à la barre, l’épouse du fils de Michel Fourniret, Sandrine, qui n’a pas la même version des faits. Cette femme aux cheveux auburn confirme avoir reçu un "bref" appel le 9 janvier 2003 mais... d’un homme. Son interlocuteur se serait présenté comme étant "Michel Fourniret". "J'ai dit qu'il n'était pas là. Il commence à s'énerver. Je lui ai dit que j'étais désolée, qu'on travaillait.(...) Je lui ai dit qu'il pouvait rappeler le lendemain. Chose qu'il n'a pas faite", détaille le témoin. Elle précise que l’homme au bout du fil n’a jamais dit ce jour-là qu’il appelait pour souhaiter l’anniversaire de son fils et que c’est elle qui a fait le lien entre les deux événements.

Le président Didier Safar s’interroge alors sur l’identité de cet appelant à la voix masculine ? Le témoin répond à côté. "Moi, je pense à l'heure d'aujourd'hui que c'était un alibi pour monsieur (Fourniret)". Le magistrat insiste : "Oui, mais qui vous a appelée ? Vous dites que c'était une voix d'homme (...) Je pense qu'elle (Monique Olivier) a pu masquer sa voix. C'est possible, ils sont capables de tout. Ça, je peux le dire aujourd'hui avec du recul", conclut-elle. Interrogée en 2004, elle ne s'était pas souvenue de ce coup de fil, mais s'en était rappelé au cours d'une deuxième audition... en 2005.

L'un des fils de Michel Fourniret troublé

Son mari, Jean-Christophe, avait témoigné juste avant elle. Il avait expliqué avoir été élevé par sa mère après le divorce de ses parents quand il avait deux ans et dit que son père avait essayé "de renouer" avec lui en l’appelant et en lui écrivant de rares fois mais pas pour son anniversaire. Le 9 janvier, jour de l'enlèvement d'Estelle, il n'était effectivement pas chez lui mais au travail. Me Allali, avocate de parties civiles, lui a demandé ce que cela lui avait fait d'avoir été "utilisé" par son père "comme alibi dans l'enlèvement d'une petite fille". "C'est particulier (...) Ça marque quand même" a répondu très troublé cet homme, grand, crâne rasé, tout de noir vêtu.