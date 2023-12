"Je suis monstrueuse" : les mots de Monique Olivier après le témoignage des parents d’Estelle Mouzin

Ce mercredi matin, la cour d'assises des Hauts-de-Seine a entendu les proches d'Estelle Mouzin. La fillette de 9 ans a disparu le 9 janvier 2003 de Guermantes (Seine-et-Marne) et n'a jamais réapparu. Depuis son box, l'accusée Monique Olivier a demandé "pardon aux familles" et répété, encore une fois, ne pas savoir où était le corps de l'enfant.

Une petite fille "joyeuse", "pleine de vie", qui "avait de grands yeux verts, tachetés de doré" et qui à l'école "faisait beaucoup le clown". Voici comment les proches d'Estelle Mouzin décrivent ce mercredi matin la fillette de 9 ans, enlevée le 9 janvier 2003 à Guermantes en Seine-et-Marne, par Monique Olivier et Michel Fourniret. La fillette n'a jamais réapparu.

En cette matinée, les parties civiles, dont plusieurs proches d'Estelle Mouzin qui ont été entendus par la cour d'assises des Hauts-de-Seine, ont une nouvelle fois demandé à Monique Olivier, jugée pour complicité dans l'enlèvement et les meurtres de la fillette de 9 ans, de Joanna Parrish,20 ans et de Marie-Angèle Domèce, 19 ans, où se trouvait la dépouille de l'enfant. En vain.

"Je tiens à demander pardon aux familles"

Appelée à réagir après les témoignages de la famille d'Estelle Mouzin, Monique Olivier tient d'abord "à demander pardon aux familles, bien que ce soit impardonnable ce qui a été fait". "Tout à l'heure, on n'a dit que je ne montrais aucun sentiment, que j'étais froide, c'est faux" assure-t-elle d'une petite voix. "Voir ces personnes s'exprimer et pleurer, ça me fait quelque chose. Je suis monstrueuse, je sais. C'est monstrueux ce qui a été fait, je sais. Si j'étais à leur place, je ne pardonnerais pas. Mais je ne vois pas ce que je pourrais dire d'autre", continue la septuagénaire.

La veille, l'accusée avait expliqué qu'elle ne pleurait jamais, que les larmes ne venaient pas, quelles que soient les circonstances. "Je sais que, je ne pleure pas, mais pourtant j'exprime beaucoup de regrets sur ce qui a été fait" affirme encore celle qui, la semaine dernière, a reconnu tous les faits qui lui sont aujourd'hui reprochés.

"Je ne sais pas où est le corps d'Estelle"

Me Seban, avocat d'Eric Mouzin, espère que ces émotions qu'elle prétend avoir ressenties en entendant la famille d'Estelle vont la pousser à révéler enfin où est la fillette. "Nous n'avons qu'une question, où est Estelle ?", lui lance l'avocat. "Je ne sais pas" répond fermement Monique Olivier. "Si je le savais, pourquoi je ne le dirais pas ? J'aimerais qu'Estelle puisse reposer en paix et que sa famille puisse se recueillir devant sa tombe", répond l'ex-femme de Michel Fourniret. Sans convaincre.