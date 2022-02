Procès Nordahl Lelandais : "Avez-vous violé ma sœur ?" demande Colleen, 16 ans

Les deux sœurs étaient très proches. Sur le compte Facebook de Colleen, nombreuses sont les photos et les vidéos la montrant avec sa petite sœur enlacées, en train de jouer, heureuses…

Partie civile au procès de celui qui a enlevé et ôté la vie à sa sœur, Colleen a décrit ce lundi devant la cour d'assises de l'Isère les liens qu'elle avait avec Maëlys et le vide impossible à combler depuis qu'elle n'est plus là. "Plus les jours passent, plus tu me manques. Je vais garder les souvenirs agréables. Il ne me reste que ton chat. Je m'en occupe comme un roi", détaille la jeune fille à la barre face au portrait de sa cadette.

Elle ajoute, émue : "Tu étais attentive et soucieuse de mes peines. Nous partagions beaucoup de choses ensemble. Les matins de Noël, tu me réveillais tôt pour qu'on aille voir les cadeaux. Je me refuse de vivre une vie normale. 14 février 2018, on me dit : 'On l'a retrouvée !' En vie ? Non, j'ai rebasculé dans l'enfer".