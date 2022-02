Procès Lelandais : Facebook, petites amies, porno... La vie de l'accusé en détention

"Vous avez déclaré devant la juge d'instruction que vous aviez une attirance sexuelle réelle ou supposée pour les mineurs depuis 2017, vous confirmez ?", interroge plus tard Me Rajon, l'avocat de la maman et de la sœur de Maëlys. L'accusé acquiesce.

Puis l'avocat l'interroge sur les échanges épistolaires qu'il peut avoir eu avec des femmes. "Des personnes m'ont écrit. Ce n'est pas pour autant que je réponds", rétorque Nordahl Lelandais. Me Rajon lâche alors le nom d'une certaine "Camille". Celle-ci aurait dit au détenu qu'elle était majeure et lui aurait écrit des lettres auxquelles il a répondu. Dans le box, l'accusé indique qu'il ne se souvient pas comment la jeune femme s'était présentée à lui. Il ajoute : "Les échanges ont été stoppés par l'administration pénitentiaire". Me Rajon précise que le trentenaire s'est rendue à 12 reprises sur la page Pinterest de la jeune fille.