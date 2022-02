Affaire Maëlys : Nordahl Lelandais condamné à la prison à perpétuité, assortie de 22 ans de sûreté

À l'ouverture de l'audience, ce vendredi matin, avant que les trois magistrats et les six jurés ne se retirent pour délibérer, Nordahl Lelandais avait réitéré ses excuses à la famille de Maëlys et à celle des fillettes. "Je reconnais l'intégralité des faits qui me sont reprochés, avec sincérité", avait-il déclaré debout, en chemise claire. "Je sais que les familles n'accepteront jamais mes excuses, mais je me dois de leur présenter avec la plus grande sincérité". Lelandais, qui n'a jamais reconnu de dimension sexuelle au rapt et au meurtre de Maëlys, en dépit des appels de la famille de la petite fille, a promis d'effectuer le "travail sur lui-même" que lui auraient suggéré les dépositions des experts. Seul un meurtre accompagné de viol ou de torture aurait pu ouvrir la voie à une peine de perpétuité incompressible.