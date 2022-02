Procès Lelandais : enquête ouverte après la diffusion d'une vidéo de la salle d'audience

En 2017 déjà, le parquet de Paris avait ouvert une enquête après la publication dans Paris Match de photos prises illégalement lors du procès d'Abdelkader Merah, qui était jugé pour complicité dans les tueries commises par son frère Mohamed. Elle avait été confiée à la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP).

La première photo montrait Abdlekader Merah assis dans le box le jour du verdict, le 2 novembre, derrière ses avocats, Antoine Vey et Éric Dupond-Moretti. Une autre photo faisait apparaître sa mère à la barre et, derrière elle, l'autre accusé, Fettah Malki, condamné à 14 ans de prison pour avoir fourni une arme et un gilet pare-balles à l'auteur des tueries. L'Association de la presse judiciaire avait condamné "fermement" cette publication qui "torpille le travail de la presse judiciaire".

En 2018, la directrice de publication de l'hebdomadaire Paris Match avait été condamnée à Paris à 4.000 euros d'amende. Elle avait fait appel et avait été condamnée un an plus tard à 2.000 euros d'amende pour ces faits.