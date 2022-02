Procès Lelandais : "J’ai très bien entendu l’échange entre l’accusé et Maëlys", témoigne un invité du mariage

"ON EST LÀ, À CRIER MAËLYS AU MILIEU DE LA NUIT"





David raconte la soirée et le moment où tout a basculé : "On rigole, on boit des verres, c’est festif (...) Et puis on me demande si j’ai vu Maëlys. Je me dis qu’elle est forcément quelque part, en train de dormir."

La musique s'arrête, le DJ prend son micro et demande si quelqu'un a vu la fillette. Personne. Tout le monde part alors à sa recherche. "On se dit qu'on va la trouver, mais on la trouve pas. On la cherche même dans des poubelles, la chambre froide, c’est l’enfer. Tout le monde pleure, c’est la panique".

Les gendarmes sont alertés. Ils arrivent sur place. "On est là, en costard, avec de belles chaussures à crier son nom au milieu de la nuit. C’était l'enfer"