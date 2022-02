Procès Nordahl Lelandais : "Un psychopathe à la dangerosité extrême", plaide un avocat de partie civile

C'est vers 11h40, ce mercredi 16 février, que les plaidoiries des avocats de la partie civile ont débuté devant la cour d'assises de l'Isère, où Nordahl Lelandais est jugé pour l'enlèvement et le meurtre de Maëlys et les agressions sexuelles de deux petites cousines, à l'été 2017. Me Yves Crespin, avocat des associations La voix de l'enfant et L'enfant bleu, 75 ans dont 50 de barreau, a été le premier à prendre la parole, pour la dernière plaidoirie de sa carrière. "On m’a beaucoup interrogé pour me demander ce que j’attendais de ce procès. J’ai répondu que j’attendais un pas d’humanité de Nordahl Lelandais pour les familles", indique l'avocat avant d'ajouter : "Ses aveux de vendredi dernier étaient aussi sincères qu’une déclaration de revenus".

"Aujourd’hui, vous jugez un homme qui n’est pas un monstre, mais un mystère. Qui êtes-vous, Nordahl Lelandais ? Le fils aimé ? Rejeté ? Le bon copain impulsif ? L’anorexique du travail ? Le fournisseur de drogue ? L’addict aux drogues, au sexe. Mais incapable d’exprimer de l’émotion, de l’empathie. Il coche toutes les cases, estime Me Yves Crespin. C’est un criminel atypique par sa personnalité. Heureusement qu’il a été arrêté. C’est un psychopathe à la dangerosité psychiatrique et criminologique extrême. Il faudra en tenir compte."