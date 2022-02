Procès Nordahl Lelandais : "Je n’ai pas agressé sexuellement Maëlys", assure l'accusé

"Je reconnais les faits que j’ai commis sur ma filleule Emilie, que j’aime, que j’ai beaucoup aimée, a réagi l'accusé après ces deux témoignages émouvants. J’en ai honte, mes cousins ont parlé de dégoût. Moi aussi j’ai du dégoût pour ce que j’ai fait. J’ai été lâche, c’est dégueulasse. Je l’ai fait quand elle dormait, car je suis incapable de faire ça à une petite fille qui est éveillée".

Et de poursuivre : "Je sais que la famille de Araujo se demande ce que j’ai fait à leur petite fille. Est-ce que je l’ai fait sur leur petite fille ? Je leur dis non, solennellement, je ne l’ai pas fait. Je souhaite en rester là, car je sais que je suis incapable de répondre aux questions qui vont m’être posées, ce sont les experts qui vont répondre pour moi à ces questions". Et de réitérer plus tard : "Je n’ai pas agressé sexuellement Maëlys, je le dis".