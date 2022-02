Procès Lelandais : l'accusé maintient que Maëlys est montée de son plein gré dans sa voiture

Sur ces images du véhicule de Nordahl Lelandais, côté passager, "on peut distinguer un visage, la hauteur est faible et on peut voir le haut d'un vêtement", avait précédemment commenté le directeur d'enquête, un adjudant-chef de gendarmerie.

Le père, Joachim de Araujo, la sœur et la grand-mère de Maëlys ont quitté la salle d'audience au moment du visionnage des vidéos. La mère de Maëlys la quittera peu après quand un gendarme reviendra sur les constatations faites à l'endroit où le corps de Maëlys a été retrouvé.