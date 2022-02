Procès Lelandais : "Les coups étaient volontaires, ce n’était pas un accident", avoue l'accusé

Nordahl Lelandais précise ensuite avoir roulé, avant de s'arrêter dans une montée. "De là, je me suis tourné vers elle et j’ai vu qu’elle ne bougeait pas du tout. J’ai pris son pouls. Je me suis aperçu qu’il n’y en avait pas". Il décide alors de rouler vers jusqu'à un endroit. "J’ai déposé cette malheureuse enfant à l’endroit que j’ai indiqué lors de la reconstitution. Je ne savais même pas où la déposer. Je suis allé au fond du chemin. J’ai regardé à droite à gauche. Au bout du chemin, je suis reparti en arrière. Une fois au chemin de fer, lâchement encore une fois, bien lâchement, je l’ai sorti de la voiture et je l’ai posé par terre et je suis reparti."

L'ancien maître chien déclare être ensuite remonté dans sa voiture. Là il réalise qu'il a du sang sur lui. "J’ai repris la même route qui passait devant chez moi. Je me suis arrêté. Je suis allé dans ma salle de bain, j’ai passé mon short sous l’eau avec du savon pour enlever le sang, le sang de Maëlys. J’ai remis un autre short. En descendant, à côté de la voiture, il y a une benne. J’ai jeté ce short et je suis retourné en direction du mariage. Une fois là-bas… C’était une forme d’alibi. J’ai dit que j’avais cherché, mais bien sûr que non", relate-t-il.

Il indique alors avoir conscience de ce qu'il venait de faire, mais précise qu'il était "perdu", qu'il ne se sentait "tellement pas bien" qu'il est "allé aux toilettes." "Je savais qu’il fallait que je parte. Je suis retourné sur le lieu de la première dépose de cette petite enfant, Maëlys. Elle était toujours là, inerte". L'accusé se met à pleurer et s'essuie le visage avant d'ajouter : "J’ai décidé de ne pas la laisser à cet endroit".