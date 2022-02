Procès Nordahl Lelandais : "Lorsque je mets des coups à Maëlys, j’ai l’intention de la tuer"

S'ensuit un silence de Nordahl Lelandais. "Autre chose à dire ?", demande Valérie Blain. Un ange passe à nouveau. "Je sais que je ne suis pas cru, mais c’est la vérité. J’essaie de faire au maximum. Je sais que ça peut heurter mais... "commente l'accusé.

Après ces réponses, le médecin psychiatre Patrick Blachère, entendu toute la matinée par la cour d'assises en qualité d'expert, demande à Nordahl Lelandais comment il "se protège" pour éviter de voir à nouveau Arthur Noyer dans d'autres personnes. "Je lis l’enseignement sur le bouddhisme. Par exemple, je transforme ma colère et mon énergie en sagesse, explique l'accusé. Par exemple lorsque l’on dit : 'J’ai mal au ventre', on peut pas dire : 'mal de ventre va-t'en'. Il faut s’en occuper, donc on prend des médicaments."

Puis il ajoute : "La colère, c'est comme ça. C’est apprendre à se dire qu’elle est là. C’est de la spiritualité, je sais. Si je suis en colère, alors je vais en prendre soin. Je ne vais pas la rejeter. Je vais l’accompagner. Cette colère, il faut que je la comprenne. Que je l’apaise", conclut l'accusé. Après cet échange, l'audience a ensuite été suspendue pour la pause méridienne.