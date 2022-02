Procès Lelandais : la prison à perpétuité avec 22 ans de sûreté requise par l'avocat général

"Les mariés parlent de 'loup dans la bergerie', rappelle l'avocat général. Pour moi, c’est plutôt le criminel à la noce". Il détaille la souffrance qu'a dû ressentir Maëlys une fois aux mains de l'ancien militaire. "Intensité des coups, violence en plein visage… et une victime qui ne peut pas s’enfuir. Alors, c’est une intention caractérisée d’homicide. Il tue une enfant à main nue. 17 km entre son domicile et la forêt. Il s’éloigne. Il reste toujours des questions sans réponses. On parle d’enlèvement et de séquestration, car elle était contrainte. On le voit sur les images de vidéosurveillance. Le meurtre ? 1,83 m, 85 kilos et 8 ans, 28 kilos. Voilà." Il poursuit : "Les coups sont d’une extrême violence. Trois, quatre. Un décès par cause neurologique possible (traumatisme crânien) ou hémorragique ou asphyxie. Trois fractures (mâchoire et nez). Il est probable que Maëlys agonise dans le véhicule, car la mort n’est pas immédiate."

Malgré cela, Nordahl Lelandais reprend une vie normale. "Les semaines d’après sont incroyables : suppressions de vidéos, photos, résiliation de sa ligne téléphonique. Il recherche toujours les mots 'teen' sur des sites pornos et lave son véhicule. Il va réclamer l’argent de la cocaïne consommée au mariage… Il reprend sa vie ordinaire. Maëlys a été l’enfant à sa merci. Évidemment que le mobile est sexuel". Et, comme il l’avait fait pour le caporal Noyer, il a "tout fait pour qu’on ne retrouve pas le corps de Maëlys". "On ne sait donc pas s’il y a eu des agressions sexuelles. L’élément matériel fait défaut. Pas d’ADN, pas de traces sur le corps", regrette l'avocat général, convaincu pour sa part que la fillette a été agressée ou violée par l'accusé.