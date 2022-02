Procès Nordahl Lelandais : rappel à la loi pour une femme qui avait filmé l’audience

La règle tient sans discontinuer depuis 1954 : la présence de caméras, micros, appareils photo en salle d'audience est interdite par la loi, ce malgré l'apparition des téléphones portables et des réseaux sociaux. C'est ce qui a été opposé à une femme qui avait publié sur Facebook une vidéo prise lors du procès de Nordahl Lelandais début février.

Entendue par la police mardi, et convoquée devant le délégué du procureur de Grenoble mercredi, cette femme de 40 ans a été notifiée d'un rappel à la loi et devra s'acquitter de 100 euros de contribution citoyenne, a indiqué mercredi le procureur de la République de Grenoble Eric Vaillant dans un communiqué. Il avait annoncé avoir ordonné l'enquête le 3 février, au quatrième jour du procès de l'ancien militaire, jugé pour le meurtre de la petite Maëlys, 8 ans, lors d'un mariage en août 2017, précisant que "sur la vidéo on peut voir l’accusé".