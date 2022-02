Procès Lelandais : "Si on veut se débarrasser d’un corps, on le jette ici", avait dit l'accusé à un ami

Lui et Nordahl se connaissent depuis l'âge de 16-17 ans. Il décrit un pote "serviable", "marrant", "bon vivant". Ensemble, ils allaient faire la fête, à la pêche. Lé témoin explique que son ami, qu'il surnommait "belle vie" car il ne se faisait "pas de souci" et ne faisait rien dans la vie, "aimait bien se mettre en avant". "Il fallait souvent que ça tourne autour de lui. Il aimait bien draguer", ajoute-t-il.

Quand il prend connaissance des événements, David n'arrive pas à y croire. "Pour moi, c'était impossible qu’il fasse quelque chose comme ça, insiste-t-il. Mais plus les choses avançaient, plus ça allait contre lui". David se rend à la gendarmerie, et dit aux militaires de se déplacer à un endroit où, sept ou huit ans plus tôt, lui et Nordahl avaient retrouvé des ossements humains.