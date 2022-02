Procès Lelandais : "Tu as eu quoi ? Une pulsion sexuelle ?", interroge une amie de l'accusé

Puis, à l'invitation de la présidente de la cour d'assises, Valérie Blain, elle adresse ses mots à son ancien ami : "Nono, parle ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Tu t'es dit quoi ? Pourquoi t'as fait monter la petite dans ta voiture ? T'as eu une pulsion sexuelle ?".

Elle continue : "Nono, tu ne peux pas dire que tu as amené une petite voir tes chiens à 3h du matin. Je sais que tu mens. Tu sais que je sais. Regarde les parents. Je suis sûr que tu te rends pas compte. T'as pas d'empathie, pas de culpabilité. Tu ne ressens pas ces choses-là. Tu ne te rends pas compte !"

Elle rappelle ensuite à l'accusé qu'elle et lui se sont vus une semaine après le meurtre. "T'avais l'air normal. On peut pas être normal après avoir fait ça. C'est pas possible, Nono. Je comprends pas. Pourquoi tu parles pas ? Pourquoi tu dis pas la vérité ? Tu le dis pas parce que t'as peur de la vérité ? Je sais que tu ne diras pas la vérité pour ton image. Mais ça ne sera pas pire, Nono. "

Intarissable, Coralie poursuit : "T'as un problème. T'en es conscient, quand même ? Pourquoi pas nous ? T'as tué des gens et pourquoi pas moi ? Je t'ai raccompagné en voiture et il s'est rien passé. Elle avait quoi cette petiote ? Elle était là, elle s'amusait. Elle était juste là au mauvais endroit au mauvais moment".

Elle insiste, cherchant à comprendre comment son ami a pu commettre l'irréparable. "Tu as eu quoi ? C'est quoi, Nono, le problème ? Une pulsion sexuelle ? T'as pris de la cocaïne ? Je sais pas. Je comprends pas. Tu sais que tu es très intelligent. Si si si, tu es très intelligent. Ça l'énerve parce que je dis ce qu'il a pas envie d'entendre. Parle ! Tu t'es dit quoi quand t'as mis cette petite dans la voiture ?. Nordahl Lelandais réagit finalement "Je n'ai jamais parlé." "Mais parle ! Fais comme s'il y avait personne et parle", ordonne le témoin. "Je m'expliquerai plus tard. Bien-sûr que je m'excuse auprès des amis", lâche l'accusé.

L'avocat de la défense, Me Alain Jakubowicz intervient ensuite pour mettre fin à cette séquence forte en émotion, arguant d'un "problème de méthode". Car l'audience, a-t-il rappelé, est consacrée à la personnalité de l'accusé et non à l'examen des faits.