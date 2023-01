Les "Barjols", militants d'ultradroite, jugés pour un projet d'attaque contre Emmanuel Macron

Le 6 novembre, Jean-Pierre Bouyer est interpellé avec trois autres hommes proches de l'ultradroite, alors qu'ils se rendent au domicile de l'un d'eux en Moselle. Chez cet ancien garagiste, reconverti en directeur d'exploitation forestière au Gabon, sont retrouvés un poignard de type "commando" et un gilet militaire. Des armes à feu et des munitions sont saisies à son domicile. Les enquêteurs s'intéressent aussi aux écrits de ce sexagénaire au casier vierge qui, sur Facebook, appelle à "éliminer ceux qui cherchent à te nuire" et vise le président de la République, qualifié de "petit dictateur hystérique".

En garde à vue, il glisse avoir voulu "tuer Macron" et suggéré à un de ses coprévenus, désireux de passer à l'action lors d'un "bain de foule", d'utiliser une lame en céramique indétectable. Des propos qu'il qualifiera par la suite de simples mots. "Il admet que cela a pu être un sujet de discussion mais assure que cela n'a jamais été plus que cela", indique à l'AFP son avocate Me Olivia Ronen, qui regrette que l'enquête ait "'oublié' de replacer" les propos de son client "dans le contexte de l'époque".