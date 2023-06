Diffusion de vidéo à caractère sexuel : qui sont les protagonistes de l’affaire Benjamin Griveaux ?

Piotr Pavlenski est né le 8 mars 1984 à Leningrad en Russie. Au moment de l’affaire Griveaux, il est déjà connu pour plusieurs actions coups de poing. En 2012, il s'était cousu les lèvres en signe de soutien au groupe contestataire russe Pussy Riot, dont deux membres avaient purgé une peine de deux ans de prison pour avoir chanté une "prière punk" contre le président russe Vladimir Poutine dans la cathédrale du Christ-Sauveur à Moscou.

En février 2014, alors qu’il était âgé de 29 ans, il s’est entièrement dénudé sur la place Rouge à Moscou (Russie) et a planté un gros clou à travers la poche de peau de ses testicules, sous le regard des passants. Piotr Pavlenski est ensuite resté assis, le regard fixé au sol, avant l'arrivée de policiers qui l'ont recouvert d'un drap et ont éloigné les curieux. En novembre 2015, Piotr Pavlenski était arrêté par la police après avoir mis le feu aux portes de l'imposant immeuble de la Loubianka, le bâtiment qui a longtemps abrité le KGB et aujourd'hui son successeur, le FSB, à deux pas du Kremlin.

En mai 2017, il obtenait avec sa compagne de l’époque, Oksana Chaliguina, et leurs deux enfants, l'asile politique en France. Un exil qui ne l'a pas empêché de poursuivre ses happenings. La façade d'une succursale de la Banque de France, située place de la Bastille à Paris, en a fait les frais. En janvier 2019, Piotr Pavlenski a été condamné à un an de prison pour y avoir mis le feu. Un an et un mois plus tard, c'est lui qui revendique le fait d'avoir mis en ligne les vidéos compromettantes de Benjamin Griveaux adressées à Alexandra de Taddeo, sa compagne de l’époque. Piotr Pavlenski, avait qualifié cette action d'"art politique", visant à dénoncer l'"hypocrisie dégoûtante" d'un homme qui "fait la propagande des valeurs familiales traditionnelles". Pour l'audience de mercredi, son avocat est Me Yassine Bouzrou.