Policiers lynchés à Herblay : trois hommes condamnés à 25 ans de prison

Trois hommes ont été condamnés ce vendredi à 25 ans de prison, trois ans après avoir lynché deux policiers à Herblay (Val-d'Oise). Dix balles avaient été tirées sur les forces de l'ordre, qui garderont des séquelles physiques à vie.

Ils connaissent leur peine. Trois hommes ont été condamnés ce vendredi à 25 ans de prison par la cour d'assises du Val-d'Oise pour avoir lynché et blessé de plusieurs balles deux policiers en octobre 2020 à Herblay-sur-Seine, à quelques kilomètres au nord de Paris. Trente années de réclusion criminelle, assorties de la sûreté aux deux tiers, avaient été requises.

Aucun n'a avoué les tirs

Le 7 octobre 2020, deux fonctionnaires de police de permanence à la police judiciaire de Cergy se rendent en civil et à bord d'une voiture banalisée dans une zone industrielle d'Herblay, dans le cadre d'une enquête sur la séquestration du gérant d'un entrepôt. Sur place, ils rencontrent les trois hommes, qui disent les prendre pour des membres de la communauté des gens du voyage se faisant passer pour des policiers, malgré les preuves exhibées par les fonctionnaires (carte professionnelle, arme).

Le ton monte, l'altercation dégénère en violente bagarre. Les agresseurs s'emparent de l'arme d'un policier. Dix balles sont tirées, dont deux dans les jambes d'un policier et quatre dans le corps de son collègue. Après de nombreuses opérations, les policiers ont gardé des séquelles physiques et psychologiques à vie, et ne pourront jamais exercer à nouveau dans un groupe opérationnel.

Lors du procès, deux accusés ont reconnu avoir porté des coups. Le troisième, qui était poursuivi pour complicité de meurtre, a été condamné à la même peine que ses co-accusés : durant l'enquête comme tout au long des deux semaines de procès, aucun n'a voulu dire qui parmi eux avait été l'auteur des tirs.