Procès pour favoritisme : Olivier Dussopt "ne se place pas dans la perspective" d'une condamnation

Jugé pour des soupçons de favoritisme dans un marché public lorsqu'il était encore maire d'Annonay, Olivier Dussopt s'est montré optimiste ce dimanche quant à l'issue du procès dans un entretien accordé au Parisien. Pour rappel, dix mois d'emprisonnement avec sursis et 15.000 euros d'amende ont été requis contre l'actuel ministre du Travail.

Droit dans ses bottes. Interrogé par Le Parisien au sujet de son procès en cours pour des soupçons de favoritisme, Olivier Dussopt a botté en touche concernant son avenir au sein du gouvernement. "Je ne me place pas dans cette perspective-là. Un procès est une expérience que je ne souhaite à personne. Mais cela m’a aussi permis de répondre point par point aux accusations et interrogations", répond-il à la question d'une éventuelle démission en cas de condamnation. "Je sollicite la relaxe, c’est dans cette perspective que je me place", ajoute-t-il. Par ailleurs, "ministres ou responsables politiques sont des justiciables comme les autres", rappelle-t-il, appelant au respect de la présomption d'innocence.

Pour rappel, le ministre du Travail est jugé devant le tribunal correctionnel de Paris pour des soupçons de favoritisme dans un marché public de distribution d'eau en 2009, lorsqu'il occupait les fonctions de maire d'Annonay (Ardèche). Dix mois d'emprisonnement avec sursis et 15.000 euros d'amende ont été requis mercredi par le parquet national financier (PNF). L'instance rendra sa décision le 17 janvier prochain.