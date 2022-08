Procès pour viols de Benjamin Mendy : une plaignante l'accuse d'avoir tenté d'obtenir son silence

Après ces viols répétés, son agresseur l'avait traitée de "timide", raconte-t-elle, et s'était vanté d'avoir eu des rapports avec "10.000 femmes". Il avait ensuite essayé d'obtenir son silence en échange d'un retour les jours suivants. "J'ai dit non plein de fois, c'est ça qui me met vraiment en colère", a ajouté celle qui a porté plainte trois semaines plus tard. Le lendemain des viols dont elle accuse Mendy, la jeune femme a dit avoir reçu un message Snapchat du joueur, avec une série de points d'interrogation. Matturie, membre de l'entourage de Mendy, lui avait aussi envoyé un texto : "Est-ce que tu vas bien ? Appelle-moi, qu'on discute". La jeune femme n'avait pas répondu, mais pris des captures d'écran, avant de bloquer les numéros.