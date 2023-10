Procès de Rédoine Faïd : le visage d'un accusé dont l'identité devait rester secrète montré par erreur

Celui qui est appelé "Marc" a changé d'identité et de vie, comme sa femme et leurs trois enfants, après avoir "balancé" en 2017 son "ex-ami" Jacques Mariani, figure du grand banditisme corse, dans plusieurs affaires et notamment un double assassinat. Il avait également affirmé aux policiers que Rédoine Faïd avait demandé, via une lettre, à Mariani, 58 ans dont 38 passées en prison, de l'aider à s'évader d'une autre prison, un an avant Réau (2018), en échange d'assassinats ciblés d'un clan rival corse.

L'accusé a reconnu avoir joué le rôle d'intermédiaire entre les deux familles pour ce projet d'évasion avorté. Des accusations que Rédoine Faïd et Jacques Mariani contestent tous deux fermement.

Face à ces déclarations, "Marc" était protégé lors de ce procès. Depuis le début de l'audience, de multiples précautions sont prises pour que personne dans le public ne puisse l'apercevoir. Lors des suspensions d'audience, la salle est systématiquement vidée pour qu'il puisse sortir en toute discrétion. Lorsqu'il est présent, il est installé sur une partie des bancs des accusés cachée derrière un paravent. Au début du procès, alors qu'il s'était avancé pour témoigner devant la cour pour son interrogatoire de personnalité, le paravent avait été déplacé devant la barre pour le protéger.