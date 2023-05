Procès requis contre Monique Olivier, ex-femme de Michel Fourniret, dans trois affaires, dont la disparition d'Estelle Mouzin

S'il avait lieu, ce procès serait le premier du pôle "cold cases" dédié aux affaires non élucidées. Le parquet de Nanterre a requis un procès devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine de Monique Olivier. L'ex-épouse du tueur en série Michel Fourniret pourrait être jugée pour complicité dans l'enlèvement d'Estelle Mouzin en 2003, et dans l'enlèvement et le meurtre de Marie-Angèle Domèce en 1988 et de Joanna Parrish en 1990, a appris le service police-justice de TF1/LCI, ce mercredi 10 mai, auprès du parquet de Nanterre.

"Le parquet du pôle crimes sériels ou non élucidés a signé le 3 mai 2023 deux réquisitoires définitifs dans les dossiers dont l’instruction du pôle est saisie : ceux-ci requièrent notamment le renvoi de Madame Monique Olivier devant la cour d’assises des Hauts-de-Seine, compétente pour juger les affaires relevant de la compétence du pôle, pour des faits de complicité d’enlèvement et de séquestration suivi de mort sur Estelle Mouzin", a confirmé mercredi le parquet de Nanterre à TF1/LCI. Le renvoi concerne également "des faits de complicité d’enlèvement et de séquestration, d’une part, et de meurtre, précédé, suivi ou accompagné de viol d’autre part sur Joanna Parrish et Marie-Angèle Domece", a ajouté la même source, qui demande que ces deux affaires soient jugées en même temps, en novembre 2023.

Les parties ont un délai d’un mois pour formuler des observations, délai à l’issue duquel le magistrat instructeur pourra rendre son ordonnance statuant sur le renvoi ou non de madame OLIVIER devant une juridiction pénale.