Professeure tuée à Saint-Jean-de-Luz : l'élève mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire

L'élève qui a poignardé sa professeure d'espagnol mercredi 22 février à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) a été mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire, a annoncé vendredi son avocat Me Thierry Sagardoytho. Il va être incarcéré "dans un lieu dont la destination doit être tenue confidentielle", a-t-il ajouté après la présentation aux magistrats de l'adolescent de 16 ans. "C'est un établissement qui prendra en compte et sa jeunesse, et les soins dont il a besoin."

"Nous parlons d'un jeune inconnu des radars judiciaires et éducatifs, qui est soudainement passé à l'acte, au prix de motivations personnelles que je m'interdis de mettre sur la place publique, mais qui ont besoin d'être sondées, appréciées, testées par des psychiatres", afin de déterminer si son discernement était "entier", ou "au contraire aboli, ou éventuellement altéré", a détaillé l'avocat. "Il faudra aller bien au-delà de l'examen sommaire", a-t-il ajouté, se disant "effaré de lire le compte rendu" fait à la presse du premier examen psychiatrique dont a fait l'objet l'adolescent en garde à vue.