Professeure tuée à Saint-Jean-de-Luz : que sait-on de l'établissement ou s'est déroulé le drame ?

Les premiers témoignages récoltés évoquent un complexe scolaire calme, où la violence n'a jamais été pointée du doigt. "C'est un lycée privé, sans problème apparent. Une femme qui a travaillé longtemps là-bas qualifie l'établissement de plutôt chic", indique Marie Belot, du service police-justice de TF1. Même son de cloche du côté du ministère de l'Éducation nationale. Il s'agissait d'un "établissement calme, réputé pour son sérieux et la sérénité de son climat", indique Pape Ndiaye. "Rien ne laissait penser à la survenue d'un drame aussi épouvantable", ajoute le ministre.

"C'est un établissement extrêmement réputé au Pays Basque. Il a un projet pédagogique original, une communauté enseignante extrêmement impliquée et qui jouit d'une très bonne réputation", confirme Vincent Bru, député Modem de la 6e circonscription des Pyrénées-Atlantiques. "Ç'a été une effroyable surprise ce matin que d'apprendre le décès de cette enseignante", se désole-t-il. "C'est vraiment un trouble psychiatrique, à mon avis, qui est à l'origine de ce drame" et non pas "la violence récurrente, ni à Saint-Jean-de-Luz, ni au Pays basque, et encore moins dans cet établissement scolaire", ajoute l'élu.