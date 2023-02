Professeure tuée : le suspect "accessible à une responsabilité pénale", selon le procureur

"Durant sa garde à vue, le mis en cause a mis en avant une petite voix qui lui parle, un être qu'il décrit comme égoïste, manipulateur (...), qui l'incite à faire le mal et qui lui aurait suggéré la veille de commettre un assassinat", a déclaré Jérôme Bourrier. De plus, le lycéen a indiqué avoir placé le couteau de cuisine qui a servi à tuer l'enseignante dans son sac, la veille des faits. "On sait aussi qu'il avait été affecté par une dispute qu'il avait eue la veille avec un camarade et sur ce plan, il a eu des propos un peu fluctuants avec le médecin requis pour l'examiner dans un cadre psychiatrique. Il aurait mis en avant qu'il aurait voulu commettre les faits en la présence de ce garçon avec lequel il s'est disputé, comme pour le punir d'une certaine manière", a-t-il souligné.

"Il admet aussi une forme d'animosité à l'égard de sa professeure d'espagnol dans une matière où ses résultats n'étaient pas bons, contrairement aux autres enseignements", a poursuivi le magistrat qui a expliqué que l'adolescent était suivi par un médecin psychiatre. "Cet adolescent a été soumis, à la demande de mon parquet, à un examen psychiatrique. Il a été réalisé dans le temps et les conditions de la garde à vue et appellera nécessairement des expertises complémentaires approfondies ultérieures. Cet examen révèle des traits de personnalité anxieuse, une forme d'anxiété réactionnelle, pouvant perturber son discernement", a commenté le procureur de la République de Bayonne.

"Néanmoins, l'expert note l'absence de désorganisation en lien avec le déroulement des faits. En l'état, il ne retrouve aucune maladie mentale de type schizophrénie, ni aucune décompensation psychiatrique aiguë", tempère-t-il, parlant simplement "d'éléments de dépression évoluant depuis une année".