La "défense excusable", révolution ou simple évolution du droit ?

La légitime défense existe déjà, consacrée par l’article 122-5 du code pénal. Elle est applicable à n’importe quel citoyen, et prévoit la possibilité de se défendre et de défendre autrui en cas d’agression physique. Mais la légitime défense est aussi prévue pour la protection des biens : si votre commerce est attaqué vous êtes en situation de légitime défense lorsque vous tentez de le protéger. Mais il y a une limite : la riposte doit être concomitante à l’atteinte et les moyens employés doivent être proportionnels à la gravité de l’atteinte subie.

Comme nous le précise Audrey Darsonville, "si vous êtes attaqué à coup de couteau, il est possible de riposter en tuant l’agresseur et, alors, on se trouve bien en situation de légitime défense. En revanche, quand on protège des biens, il est interdit de tuer parce que l’on considère qu’il est disproportionné de tuer pour protéger un bien. Le respect de la vie humaine l’emporte sur la nécessité de protéger un bien." En d’autres termes, "la légitime défense ce n’est pas un 'droit de riposte', un blanc-seing donné par l’État en cas d’agression", résume Me Daoud. Il revient naturellement à la justice d’apprécier au cas par cas si la riposte est mesurée.

C’est la proportionnalité entre les moyens de la riposte et l’atteinte qui déplait au candidat à la présidentielle, selon Maitre Daoud. Sa proposition semble répondre à l’émoi suscité en 2018 par l’affaire de Stéphane Turk. Ce bijoutier avait été condamné à 5 ans d’emprisonnement avec sursis pour avoir tué, en lui tirant dans le dos, un des deux hommes qui avaient cambriolé sa bijouterie. La légitime défense n’avait pas été retenue par les juges, car la riposte n’était ni proportionnelle, ni concomitante à l’atteinte subie. Une partie de la droite française avait largement critiqué la justice pour cette condamnation qu’elle jugeait sévère envers "un honnête homme".