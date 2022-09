Projet d'attaque contre Emmanuel Macron en 2018 : procès requis pour 12 personnes

Le Pnat reproche aux mis en cause des réunions, des recherches d'équipements, des entrainements et des contacts établis en vue d'un "projet d'action violente" envers le chef de l'État. Les enquêteurs s'étaient décidés à intervenir après avoir appris qu'un des administrateurs du groupe Facebook, Jean-Pierre Bouyer, un retraité isérois, s'était déplacé dans l'est de la France où Emmanuel Macron se trouvait pour son périple mémoriel sur le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale.

Dans une conversation interceptée par les policiers, il avait évoqué l'idée de s'en prendre au chef de l'Etat avec un couteau en céramique, non détectable par les contrôles de sécurité. Dans le véhicule avec lequel il s'était rendu en Moselle avaient été découverts un poignard dans son étui et une bible. Le parquet a aussi requis son renvoi pour acquisition et transport illégaux d'un pistolet. Initialement placé en détention provisoire, il est depuis plusieurs mois libre sous contrôle judiciaire.