Projet d'autoroute entre Castres et Toulouse : le risque d'un nouveau Sainte-Soline ?

Une manifestation contre le projet autoroutier est prévue ce samedi 22 avril, à 8 heures. Entre 1500 et 2000 personnes sont attendues, dont une centaine d’individus radicaux. Plusieurs groupes seront présents, comme l’association locale La voie est libre, le mouvement Les Soulèvements de la Terre et la Confédération paysanne. Ils organisent un week-end d’actions appelé "A69, sortie de route", pour s’opposer au projet autoroutier jugé inutile et écocide. "Cette mobilisation d’ampleur nationale s’annonce à haut risque, avec notamment une manifestation à partir de 12 heures, sur le tracé, dont les modalités restent secrètes afin de déjouer le dispositif sécuritaire qui sera mis en place", selon une note du service central de renseignement territorial consultée par TF1/LCI. "Des opérations de sabotage sont susceptibles d’être menées par des groupes d’activistes sur les différents chantiers ou infrastructures liées au projet, notamment sur les communes de Cambounet-sur-le-Sor, Puylaurens et Saix", poursuit la note.

Interrogé sur LCI mardi matin, Gérald Darmanin a dit craindre un rassemblement aux conséquences comparables à ce qu'il s'était passé à Sainte-Soline (Deux-Sèvres) le 25 mars dernier. "Il y a plusieurs grands projets en France : des constructions de lignes TGV, des constructions d’autoroutes, des extensions d’aéroport, des bassines qui, on l’a vu à Sainte-Soline, font l’objet de contestations fortes", commence le ministre de l’Intérieur. "Des contestations légitimes, bien sûr, on pourra manifester contre cette construction d’autoroute, c’est normal, c’est démocratique, mais il y a des risques que des individus radicaux soient présents, donc on a mis des forces de l’ordre. J’ai toute confiance dans le préfet de la République pour l’organiser correctement. Je crois que nous sommes à la veille, comme partout en Europe, de contestations de l’ultra-gauche extrêmement fortes et violentes sur beaucoup de projets, et ça ne touche pas que les bassines, les TGV et les aéroports, ça touche simplement la République", a conclu le ministre de l'Intérieur.