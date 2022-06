Propos racistes sur Facebook : prison avec sursis et 9000 euros d'amende pour deux policiers

Ils figuraient parmi les rares à avoir été identifiés dans cette affaire. Ce mercredi 22 juin, deux policiers ont été condamnés à Paris à trois mois de prison avec sursis et 9000 euros d'amende pour avoir publié, en 2020, des messages racistes dans un groupe Facebook, dont l'existence avait été dévoilée par le site d'informations Streetpress.

Le 20 avril, le parquet de Paris avait cité à comparaître, Patrick C. et Fabrice D-P, un brigadier et un gardien de la paix, autrefois membres de "TN Rabiot Police officiel", avec quelque 8000 autres personnes.