Propriétaires dépossédés de leur appartement en Haute-Savoie : deux personnes mises en examen

Un soulagement pour les propriétaires spoliés, comme Valériane : "Enfin la justice s'est emparé de notre dossier et des difficultés qu'on rencontre dans notre copropriété", se réjouit-elle dans la vidéo du JT de 20H en tête de cet article. Il y a deux semaines, une autre copropriétaire, Christelle Combépine avait témoigné de son désarroi sur TF1. Elle expliquait comment son locataire avait été délogé du jour au lendemain : " Il a un mot sur sa porte lui disant : 'veuillez récupérer vos meubles et vos effets personnels chez le gardien'. Il s'est avéré que c'était un faux gardien". Depuis, elle a récupéré son appartement.

Mais juste après, selon elle, sa squatteuse l'a agressée. Elle décide alors de quitter la ville quelque temps et porte plainte. "Je me suis trouvée face aux squatteurs et une des squatteuses m'a fait tomber au sol, trainé par terre dans son appartement et j'ai été rouée de coups. J'ai pris des coups de poing, coups de pied dans le ventre, un peu sur tout le corps. C'était tellement violent que je ne me souviens pas de tout, mais c'était dur", témoigne-t-elle.